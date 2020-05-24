شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بتعيين بعض المعاونين للنيابة العامة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٢٣٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعيين بعض المعاونين للنيابة العامة ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد وجاءت الأسماء كالتالي: قرار جمهوري بتعيين بعض المعاونين للنيابة العامة قرار جمهوري بتعيين بعض المعاونين للنيابة العامة الوضع في مصر

اصابات Advertisements 16,513

تعافي 4,628

وفيات 735

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