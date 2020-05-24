شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين بعض المعاونين للنيابة العامة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٢٣٥ لسنة ٢٠٢٠ بتعيين بعض المعاونين للنيابة العامة ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد وجاءت الأسماء كالتالي: بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين بعض المعاونين للنيابة العامة بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين بعض المعاونين للنيابة العامة بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين بعض المعاونين للنيابة العامة بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين بعض المعاونين للنيابة العامة بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين بعض المعاونين للنيابة العامة بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين بعض المعاونين للنيابة العامة بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين بعض المعاونين للنيابة العامة بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين بعض المعاونين للنيابة العامة بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين بعض المعاونين للنيابة العامة بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين بعض المعاونين للنيابة العامة بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين بعض المعاونين للنيابة العامة بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين بعض المعاونين للنيابة العامة بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين بعض المعاونين للنيابة العامة بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين بعض المعاونين للنيابة العامة بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين بعض المعاونين للنيابة العامة بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين بعض المعاونين للنيابة العامة بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين بعض المعاونين للنيابة العامة بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين بعض المعاونين للنيابة العامة بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين بعض المعاونين للنيابة العامة الوضع في مصر

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