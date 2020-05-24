السيسي يصدر قرارا بتعيين بعض المندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٢٣٤ لسنة ٢٠٢٠ بتعيين بعض المندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد وجاءت الأسماء كالتالي: السيسي يصدر قرارا بتعيين بعض المندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة السيسي يصدر قرارا بتعيين بعض المندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة السيسي يصدر قرارا بتعيين بعض المندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة السيسي يصدر قرارا بتعيين بعض المندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة السيسي يصدر قرارا بتعيين بعض المندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة السيسي يصدر قرارا بتعيين بعض المندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة السيسي يصدر قرارا بتعيين بعض المندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة السيسي يصدر قرارا بتعيين بعض المندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة السيسي يصدر قرارا بتعيين بعض المندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة السيسي يصدر قرارا بتعيين بعض المندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة السيسي يصدر قرارا بتعيين بعض المندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة السيسي يصدر قرارا بتعيين بعض المندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة السيسي يصدر قرارا بتعيين بعض المندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة السيسي يصدر قرارا بتعيين بعض المندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة الوضع في مصر

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