شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بتعيين بعض المندوبين مساعدين بمجلس الدولة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٢٣٣ لسنة ٢٠٢٠ بتعيين بعض المندوبين مساعدين بمجلس الدولة دفعة ٢٠١٤. ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد وجاءت الأسماء كالتالي: قرار جمهورى بتعيين بعض المندوبين مساعدين بمجلس الدولة قرار جمهورى بتعيين بعض المندوبين مساعدين بمجلس الدولة قرار جمهورى بتعيين بعض المندوبين مساعدين بمجلس الدولة قرار جمهورى بتعيين بعض المندوبين مساعدين بمجلس الدولة الوضع في مصر

اصابات Advertisements 16,513

تعافي 4,628

وفيات 735

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