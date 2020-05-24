مستشار بالبيت الأبيض: التوظيف الكامل لن يعود قبل الخريف وانتخابات 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحد كبار المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض إن مستوى التوظيف الكامل الذى كان موجودا قبل أزمة كورونا، قد لا يعود حتى الخريف المقبل ، قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
وأبلغ كيفين هاسيت برنامج حالة الاتحاد في CNN أنه يتوقع ارتفاع معدل البطالة إلى "أكثر من 20 في المائة في مايو" ، مضيفًا أنه قد لا ينخفض إلى أقل من رقم واحد إلا بحلول الخريف.
وقال "النهوض من البطالة سيكون شيئا يعود ببطء أكثر". "أعتقد أنه يمكن أن يكون أفضل من ذلك ، لكنك ستبدأ من رقم في العشرينات وأنت في طريقك إلى أسفل ، وبطبيعة الحال ، لا يمكنك العودة إلى العمل الكامل بحلول سبتمبر أو أكتوبر. إذا كان هناك لقاح في يوليو ، وبالطبع هذا أكثر تفاؤلا من الواقع."
في وقت سابق من هذا الشهر ، أفاد مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل أن معدل البطالة الوطني قد ارتفع إلى 14.7 في المائة – وهى نفس المستويات التي شوهدت آخر مرة خلال أعماق الكساد الكبير - مقارنة بـ 3.5 في المائة في فبراير قبل أن يتسبب كوفيد19 في توقف البلاد.
ومع ذلك ، وبسبب الطرق الخاصة التي تحسب بها وزارة العمل معدل البطالة ، بالإضافة إلى مشاكل جمع البيانات والتصنيف ، فقد يكون الرقم الحقيقي مرتفعًا بنسبة 23.6 في المائة ، وفقًا لأحد الحسابات ، حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس.
كشفت البيانات الفيدرالية يوم الجمعة أن معدلات البطالة وصلت إلى مستويات قياسية في 43 ولاية الشهر الماضي ، مع تجاوز الرقم في هاواي وميشيجان ونيفادا 20 في المائة.
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