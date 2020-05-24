شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بريطانيا: سننتقل إلى المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الإغلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، إن الإرادة الجماعية ساعدت في مواجهة جائحة كورونا، موضحاً أنهم عازمون على إلحاق الهزيمة بفيروس كورونا.

وأضاف جونسون، في كلمة له، سننتقل إلى المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الإغلاق، والمرحلة الثانية من تخفيف الإجراءات تتضمن فتح المدارس، وسنبقي على التباعد الاجتماعي عند إعادة فتح المدارس

أعلنت وزارة الصحة فى بريطانيا اليوم الاحد، تسجيل 164 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليقترب عدد الوفيات من 37 ألفا، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز.

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فى غضون ذلك، قال وزير النقل البريطانى جرانت شابس اليوم الأحد، إن الحكومة البريطانية تعتزم الالتزام بخطة إعادة فتح المدارس الابتدائية لبعض التلاميذ ابتداء من الأول من يونيو.

وأضاف لشبكة سكاى نيوز "هذه نيّتنا بالتأكيد". وتواجه الحكومة معارضة للخطة من قبل بعض المعلمين والنقابات العمالية.

وكان قد قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "إذا كان لديك أعراض فيروس كورونا المستجد، فيجب عليك عزل نفسك وإجراء الاختبار".