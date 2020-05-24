شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الإفراج عن 5532 سجينا استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها تغطية كاملة لأول أيام عيد الفطر المبارك، والتزام المواطنين بالتواجد في المنازل، دوت تجمعات، فضلا عن تقارير خاصة بشأن تطورات فيروس كورونا حول العالم، وتغطيات رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ61 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدأ تنفيذ قرار حظر الحركة بالطرق، لليوم الحادي والستين على التوالى بكل ربوع الجمهورية، حتى الساعة السادسة صباح غدٍ السبت، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحماية المصريين من أى أخطار قد يتعرضون لها.





فيديو.. المفرج عنهم بعفو رئاسى: شكرا للرئيس منحنا فرصة جديدة بالحياة

قال السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى إن الرئيس عبد الفتاح السيسى منحهم فرصة جديدة للحياة بالعفو عنهم وخروجهم من السجن مقدمين الشكر له.

الأوقاف: لم نتلق أي مخالفات تتصل بأى مسجد على مستوى الجمهورية بشأن صلاة العيد

أكدت وزارة الأوقاف أن غرفة المتابعة بوزارة الأوقاف، لم تتلق أي مخالفات تتصل بأي مسجد على مستوى الجمهورية بشأن صلاة العيد، وأن المساجد التزمت بقرارات وزارة الأوقاف فى هذا الشأن.

محافظ الدقهلية لـ"الخليج 365": سلبية نتائج المسحة الأولى أنا وزوجتى

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه تم إجراء مسحة أولى له ولزوجته، وأظهرت النتيجة سلبية الإصابة بعد مرور 5 أيام من تطبيق برتوكول العلاج، وتطبيق العزل المنزلى داخل مقر الاستراحة بالمنصورة.





محافظ الإسماعيلية يكرم البطل إبراهيم عميرة أحد أبطال كمين "البرث"..صور وفيديو

حرص اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الاسماعيلية على تكريم ابن مدينة القصاصين بالإسماعيلية البطل إبراهيم فتحى محمد إبراهيم عميرة وشهرتة "إبراهيم عميرة" أحد الجنود البواسل الناجين من موقعة الحادث الإرهابى الغاشم الذى تعرض له كمين البرث فى عام 2017، وهو أحد أبطال الكتيبة 103 بقيادة الشهيد البطل الراحل أحمد منسى بشمال سيناء، ونجح فى قتل عدد كبير من التكفريين والإرهابيين فى معركة كمين البرث، بعد تعرضه لإطلاق نار فى قدمه، وتعرضه للإصابة وعودته للخدمة بعد تماثله للشفاء، ليكمل فترة تجنيده وخدمته العسكرية .





الحكومة الإسبانية تؤجل عودة التدريبات الجماعية

قررت الحكومة الإسبانية، إرجاء عودة التدريبات الجماعية لأندية الدرجة الأولى والثانية، حيث نفى سلفادور إيلا، وزير الصحة اليوم الأحد إعطاء الضوء الأخضر للأندية لخوض التدريبات الجماعية، أملا في استئناف مسابقة الدوري الإسباني قريبا، ووفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية، أنه عندما سُئل وزير الصحة عن موعد استئناف فريق الليجا للتدريبات الجماعية، أشار إلى أن القواعد الحالية تسمح بتدريب متوسط، أى بحد أقصى عشرة لاعبين في كل مجموعة، وأشارت الصحيفة إلى أن بهذا الرد تستمر إحدى العقبات التي تحول دون عودة كرة القدم إلى الملاعب الاسبانية بشكل فعال، خاصة بعد تصريحات الرئيس بيدرو سانشيز بإمكانية عودة التدريبات الجماعية قريبا.

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شياطين بدون سلاسل.. أشهر أدوار الشر فى مسلسلات رمضان 2020

شهد موسم مسلسلات رمضان 2020 بروز العديد من الفنانين فى أدوار الشر، مثل مسلسل الاختيار، الذى يجسد قصة بطولات الشهيد الأسطورة أحمد منسى، والتكفيرى هشام عشماوى، ومسلسل البرنس للنجم محمد رمضان، ومسلسل خيانة عهد للنجمة يسرا، ومسلسل لما كنا صغيرين بطولة النجم محمود حميدة، والنجم خالد النبوى.





حسام البدرى: أحمد حسن كوكا من أفضل المهاجمين الدوليين حاليا

وجه حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر نصيحة لـ أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب الوطنى بالبقاء ضمن صفوف أولمبياكوس اليونانى خلال الموسم المقبل للحفاظ على مستواه.





ادعوا لرجاء.. هنا تعالج الفنانة القديرة بالغرفة 212 بعزل الإسماعيلية

أصيبت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد إلى مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية.

إمام مزيف بالدقهلية.. طالب يرتدى "زى الأزهر" ويصطنع مشهد مطاردة الأمن لمنعه من أداء صلاة العيد ويستعين بصديقه لتصوير الفيديو.. متداولو السوشيال يساهمون فى ترويج "الكذبة".. الأوقاف: ليس إماما وهذه الحقيقة كاملة

تداول رواد موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو لشاب عشرينى يرتدى زيا أزهريا، وهو يجرى فى الشارع بمفرده بشكل "كوميدى ساخر"، بينما يشجعه آخر أثناء تسجيل الفيديو بأن يواصل الجرى بقوله: "اجرى يا شيخ .. اجرى يا شيخ".

عيد الكورونا غير.. 3 مشاهد جديدة فى بلاد العرب بسبب الوباء.. صلاة عيد الفطر بالمنازل والتكبيرات فى الشرفات بالكويت.. احتفالات افتراضية فى دبي.. والعيدية الرقمية بديل النقدية بالإمارات لمشاركة فرحة العيد عن بعد

وسط أجواء مختلفة وغياب طقوس عيد الفطر المعتادة فى بلاد العرب والخليج، احتفل المسلمون بأول أيام العيد فى ظل استمرار مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، واجراءات اتخذتها هذه البلدان للحفاظ على النفس البشرية والعبور بمواطنيها لبر الأمان، أجواء رسمت أغرب المشاهد التى ربما قد لا نشاهدها مجددا فى حياتنا.

إغلاق حدائق وكورنيش القاهرة والجيزة بسبب كورونا.. جولات للمحافظين لمتابعة التزام الجميع بالإجراءات.. غلق طرق الجبانات ومتاريس بطول الكورنيش وغرامات على لمخالفين.. واللواء أحمد راشد: نحاول الخروج باقل إصابات

أغلقت محافظتا القاهرة والجيزة الحدائق والكورنيش بناطق المحافظتين ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، ومنع التجمعات خلال العيد لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والسيطرة على عدد الإصابات.

لأول مرة حدائق القاهرة فى العيد بدون زوار بسبب كورونا.. حديقة الأزهر تعلق لافتة غلق الحديقة لـ15 يونيه.. وتواجد أمنى أمام الفسطاط.. غياب تام للمواطنين بالكورنيش.. ولأول مرة دور السينما مغلقة بالعيد.. صور

خلت الحدائق العامة والمنتزهات بمحافظة القاهرة من المواطنين، اليوم الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك، والتزام كامل من جانب المواطنين بقرارات الدولة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، ورصد" الخليج 365" إغلاق تام لحدائق الفسطاط والأزهر أمام المواطنين، وسط تواجد أمنى أمام مقرات الحدائق تحسبا لوجود أى تجمعات للمواطنين ومنع الدخول إلى الحدائق.

صور.. الداخلية تفرج عن 5532 سجينا استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد الفطر

بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2020 تم الإفراج عن 5532 من نزلاء السجون تنفيذاً لقرارى رئيس الجمهورية رقمى (231 - 232) لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال (بعيد الفطر المبارك) لعام 2020..



