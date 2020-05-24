محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي: نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم ٢٣٣ لسنة٢٠٢٠ بتعيين 77 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة من خريجي دفعة ٢٠١٤. وجاء القرار بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون مجلس الدولةالصادر بالقانون رقم 47 لسة 1972 ؛ وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 14\4\2018.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دفعة2014.. بالأسماء قرار جمهوري بتعيين 77 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.