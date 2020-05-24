"أحلى عيدية يا ريس".. كيف استقبل 5532 نزيلا العفو الرئاسي الأكبر؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

صباح، أمس السبت، أيقظ أحد القائمين على إدارة سجن طرة بمحافظة القاهرة أحد النزلاء، وأخبره بخبرٍ كاد يفقد وعيه لدى سماعه "مبروك.. صدر عفو عنك عن نصف المدة من رئاسة الجمهورية" ليخر السجين ساجدا على الأرض حمدا لله موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي: ربنا يخليه لمصر".

وبمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، أفرج قطاع السجون بوزارة الداخلية عن 5532 نزيلا تنفيذاً لقراري رئيس الجمهورية رقمى (231 - 232) لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.

قطاع السجون عقد لجان فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 5532 نزيلًا، ويعد ذلك العدد هو الأكبر في تاريخ قرارات العفو، ويأتي في إطار تفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

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"ربنا كرمنا.. مكنتش متوقع العفو يشملني".. بهذه الكلمات أعرب أحد المفرج عنهم عن سعادته الغامرة بالقرار، موجها الشكر لرئيس الجمهورية "أحلى عيدية.. فرحنا وأهالينا".

أمام طاولة لجنة إنهاء إجراءات الإفراج، حاولت إحدى نزلاء السجون امتلاك قواها واستيعاب الخبر السار "مش مصدقة.. وبنشكر الريس جدا"، في الوقت الذي أكدت سيدة مُفرج عنها "إحساس جميل إني طالعة لعيالي وأهلي".

يأتى ذلك استمراراً لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون.