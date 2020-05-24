شاهد فرحة الأطفال بالعيد في بركة الملك دهشور (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- روجيه أنيس: التقطت عدسة "الخليج 365" صورًا من احتفال عدد من الأطفال بأول أيام عيد الفطر في منطقة بركة الملك بدهشور بمحافظة الجيزة. يأتي ذلك في إطار عدد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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