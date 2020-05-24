طلال أبو غزالة لـ"الخليج 365": أزمة كورونا لا تعني أن نتوقف عن الحياة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عمارة:

قال الخبير العالمي والاقتصادي طلال أبو غزالة إن أزمة تفشي فيروس "كورونا المستجد" الحالية لا تعني أن يتوقف الإنسان عن العمل والحياة.

وأضاف أبو غزالة، في حوار مع "الخليج 365" ينشر لاحقًا، أنه على الجميع حماية أنفسهم طبيًا، لكن في الوقت نفسه على الجميع أن يكونوا منتجين لأوطانهم ولأنفسهم وأممهم.

وأوضح: "هذه الأزمة لن تمنعنا من ممارسة أعمالنا ونشاطاتنا رقميًا ومن خلال التواصل الرقمي Online، أحثّ الجميع على أن نجعل من هذا الوباء فرصة لزيادة قدراتنا الرّقميّة وتواصلنا الرقمي المنتج في التعليم، والأعمال، وصنع الثروة، وصنع المستقبل".​