طلال أبو غزالة لـ"الخليج 365": الوطن العربي لن يصل إلى ما يتنماه بدون مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

قال الخبير العالمي والاقتصادي طلال أبو غزالة، إنه تابع الحالة المصرية جيدًا، مضيفًا أن مصر يجب أن تكون في قلب الوطن العربي، لأن الوطن العربي لن يصل إلى ما يتمناه إلا بقيادة مصر.

وعلق أبو غزالة، في حوار مع "الخليج 365" ينشر لاحقًا، على منظومة التعليم الجديدة التي تطبقها مصر حاليًا، بصفته أحد خبراء التعليم الدوليين في العالم والشرق الأوسط.

وقال أبو طلال، إن التعليم في البلاد العربية لم يتغير شيئًا عن التعليم الذي كان في "الكُتاب"، حيث كتاب ومعلم وطالب فقط.

وأضاف: "ما يعجبني في مصر وفي قرارات قيادتها أنها تبني للمستقبل للاستثمار في البنية التحتية سواء الأرض، أو الموانئ، أو الطرق، أو المطارات، أو التعليم، رغم التحديات والصعاب فقد عملت مصر على استكمال خطة التطوير في منظومة التعليم، التي أثبتت نجاحها من تطوير للمناهج، وتدريب للمعلمين، والانتهاء من الامتحانات الإلكترونية، ودمج التكنولوجيا في التعليم، وكل ما يزيد من تطور التعليم وما سيجره من تطور على مصر وأهلها والعالم".