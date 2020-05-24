جولة داخل المتحف الحيواني في حديقة الجيزة "3D"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد: أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقديم خدمة جديدة لعشاق المتحف الحيواني بالجيزة عبر تقديم زيارة افتراضية. ويعد المتحف الحيواني بحديقة الحيوان بالجيزة، من أقدم المتاحف بالشرق الأوسط، حيث تم إنشاءه عام 1906، ويضم نماذج من المحنطات النادرة والهياكل العظمية والجلود والجماجم لمعظم الحيوانات والطيور والزواحف البرية. اضغط على اللينك:اضغط هنا

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