في إجازة العيد.. 3 طرق لشحن كارت الكهرباء دون اللجوء للشركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:



قال مصدر بمرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، إنه يمكن شحن العدادات مسبقة الدفع "الكارت" أثناء إجازة عيد الفطر المبارك، في حالة انتهاء الرصيد الخاص بشحن العداد، من المنزل دون اللجوء إلى شركات التوزيع، من خلال 3 طرق.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك 3 طرق لشحن كارت الكهرباء المسبوق الدفع:

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1- فوري: من خلال أكثر من 80 ألف نقطة شحن كروت المنتشرة على مستوى الجمهورية.

2- 60 ألف نقطة شحن عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن).

3- يمكن شحن الكارت من خلال الهاتف المحمول، عن طريق خاصية الـ"NFC"، شرط أن يكون المحمول يدعم خاصية الـNFC، من خلال تطبيق "سهل" على "جوجل بلاي" للهواتف الأندرويد أو "بلاي ستور" للأيفون.