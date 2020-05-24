مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. الإفراج عن 5532 سجينا بمناسبة عيد الفطر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. الإفراج عن 5532 سجينا بمناسبة عيد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك، أن قطاع السجون قام بعقد عدة لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (5532) من نزلاء السجون بمناسبة عيد الفطر، تنفيذا لقراري الرئيس عدالفتاح السيسي، رقمي 231 - 232 لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.

وفي ضربة جديدة لتجار الكمامات والمطهرات المجهولة، ضبطت الأجهزة الأمنية صاحب محل منظفات بمحافظة السويس لإدراته مصنع بدون ترخيص بمسكنه وتخزين كميات من الكحول والكمامات والقفازات الطبية "مجهولة المصدر".

وأكدت معلومات وتحريات قسم مباحث التموين بمديرية أمن السويس، قيام صاحب محل منظفات مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين، بإدارة مصنع بدون ترخيص ملحق بمسكنه وتخزينه كميات كبيرة من الكحول والكمامات والقفازات الطبية "مجهولة المصدر".

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ٦٥ قطعة سلاح ناري، ١٠٩ قضية مخدرات وتنفيذ ٤٨٧٩٦ حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة في إطار حملاتها الموسعة بجميع مديريات الأمن.

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ففي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط ٦٥ قطعة سلاح ناري، بحوزة ٦٠ متهما، وذلك على النحو التالي، تم ضبط ١١ بندقة آلية، ١٢ بنادق خرطوش، ٣ طبنجات، ٣٩ فردا محلي الصنع، ١٥٠ طلقة مختلفة الأعيرة، ١٧٧ قطعة سلاح أبيض.

وتمكنت مديرية أمن بني سويف، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة طن حديد من مخزن تابع لإحدى شركات الحديد ببنى سويف والتعدي على حارسه.

وبداية الواقعة، تبلغ لمركز شرطة بنى سويف بمديرية أمن بنى سويف من حارس مخزن إحدى شركات الحديد بدائرة المركز أنه أثناء تواجده بالمخزن عمله فوجئ بأربعة أشخاص مجهولين يستقلون سيارة نقل قاموا بسرقة كمية من الحديد "تزن حوالى 1طن" من المخزن وتحميلها على السيارة، ولدى محاولته منعهم تعدى أحدهم عليه بقطعة حديدية مما أدى إلى إصابته بجروح وهربوا.

واندلع حريق محدود بمستشفى الهلال الأحمر بشارع رمسيس وسط القاهرة صباح اليوم الأحد وانتقلت سيارات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة علي النيران ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، العفو عن 3157 مسجونًا من المحكوم عليهم، حيث تضمن القرار الإفراج عن محسن السكري الضابط السابق، المتهم بقتل سوزان تميم، وذلك بعد مرور 12 عامًا من قتلها.