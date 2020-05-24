شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطبيق حظر التجوال في موعده الجديد بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الأجهزة الأمنية بمحافظة شمال سيناء تطبيق حظر التجوال في موعده الجديد تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بشأن عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

بدوره أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء خلال عطلة عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى الإغلاق التام لكافة الحدائق العامة والمنتزهات والشواطئ، ومتابعة ذلك عن طريق رؤساء مجالس المدن والأحياء والجهات المعنية، إلى جانب استمرار غلق مراكز الشباب والأندية الرياضية وعدم السماح بممارسة أي مسابقات رياضية داخلها أو في الشوارع والميادين الرئيسية خلال عطلة العيد منعًا لأي تجمعات.

وشدد المحافظ على منع تواجد للباعة الجائلين وأماكن التسلية في مناطق الحدائق والمنتزهات والشواطئ أو بالقرب منها، إلى جانب عدم السماح بتوقف السيارات الخاصة بجوار أو بالقرب من المنتزهات، بجانب إغلاق الطرق المؤدية إلى الشواطئ والمنتزهات لعدم السماح بدخول السيارات إليها.

وقدم المحافظ التهنئة إلى المواطنين بشمال سيناء بمناسبة عيد الفطر المبارك.. مطالبا المواطنين بالتزام منازلهم وعدم الخروج ومنع أي تجمعات والحد من الأنشطة الاجتماعية حرصًا على سلامتهم ولمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار المحافظ إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المحافظة وغرف عمليات أخرى فرعية بمختلف المديريات والجهات المعنية ومجالس المدن لمتابعة تفعيل قرارات رئيس مجلس الوزراء خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

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