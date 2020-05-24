شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: 20 مستشفى تبدأ في تقديم خدمات الكشف عن مرضى كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة عن ضم 20 مستشفى صدر ومركزي وحميات وعام إلى مستشفيات الحجر الصحي بالمحافظة، لاستقبال وعلاج الحالات المشتبه بها والمصابة بفيروس كورونا المستجد، وتقديم كافة الخدمات الطبية بداية من إجراء الفحوصات وتشخيص الحالة أكلينيكيا، وحتى العزل وتلاقى العلاج، وذلك بعد قيام وزارة الصحه برفع كفاءة تلك المستشفيات وتطويرها بالشكل المناسب، وإمدادها بالأجهزة الطبية اللازمة لممارسة دورها كمستشفيات للحجر الصحى، وذلك في إطار تسلسل استراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية التي تنفذها الدولة.

وأشار أنه تم اختيار هذه المستشفيات بناء على ما أقرته اللجنة التي أرسلتها وزارة الصحة والسكان إلى محافظة الجيزة من قبل وذلك وفق عدة معايير من حيث عدد الأسرة، التي بها شبكات غازات طبية وعدد أسرة العناية المركزة المتكاملة وتوفر وحدات الغسيل الكلوى وأجهزة التنفس الصناعى بما يتناسب مع عدد الأسِرَّة.

وتشمل المستشفيات التي تم ضمها للحجر الصحى مستشفى حميات امبابة والشيخ زايد التخصصي ومنشأة القناطر المركزي وصدر العياط وأم الأطباء وأم المصريين العام والصف المركزي والوراق المركزي والبدرشين العام وإمبابة العام وبولاق الدكرورالعام والتحرير العام والحوامدية العام واطفيح المركزي والعياط المركزي وأبو النمرس المركزي وأوسيم المركزي و6 اكتوبر المركزي و6 أكتوبر للتأمين الصحي والواحات البحرية المركزى.

وأكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي كعامل أساسى في حماية المواطن هو وأسرته من الإصابة بالفيروس، لافتاً أنه تم التوجيه بتنظيم فرق طبية من الطب الوقائي بالإدارات الصحية لتقديم التوعية اللازمة والإجراءات الاحترازية المطلوبة من المخالطين للحالات المصابة للحد من انتشار الفيروس.

ويذكر أن وزارة الصحة قد أقرت بروتوكول العلاج خلال المرحلة المقبلة ويشمل أنه مع الحالات البسيطة سيصرف علاج للأعراض مع الانتظار بالمنزل لحين ظهور النتيجة ومع الحالات المتوسطة فما أعلى سيُحجز المريض بالمستشفى لحين ظهور النتيجة. لافتا إلى أنه في حالة إيجابية النتائج يتم تقييم الحالة وفقا لثلاثة مستويات: المستوى الأول تكون فيه الحالة بسيطة ويتم عزلها منزلياً، والمستوى الثانى معتدل منخفض وهذه الحالات يتم تحويلها إلى بيوت الشباب والمدن الجامعية، أما المستوى الثالث وهو «معتدل مرتفع» شديد، أو حرج، وهؤلاء يتم تحويلهم لمستشفيات العزل.

كما سيتم توزيع مستلزمات العزل المنزلي على الحالات الإيجابية البسيطة والمقرر عزلها، من خلال حقيبة مستلزمات طبية تحتوي على ماسكات ومطهرات وبعض الأدوية مع متابعة المريض من خلال المنظومة الإلكترونية لتتبع حالات العزل المنزلي كما يتم التدريب على بروتوكول الفحص والعلاج ومنظومة الربط.

كما شدد على مديرى المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى وكافة الجهات المعنية بالالتزام بتفعيل غرف العمليات الفرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتعامل مع المشكلات الطارئة وحلها فورا.

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وتابع المحافظ خلال جولته في أول أيام العيد ملف مخالفات البناء، والتأكد من عدم وجود محاولات للقيام بأي مخالفات للبناء أو التعدي على ممتلكات الدولة، موجهاً أنه في حالة وجود أي مخالفات ضرورة التعامل معها بكل حزم وفرض هيبة الدولة وإزالة أي مخالفات في المهد بإحالة المخالفين إلى القضاء العسكري.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات خلال أيام عيد الفطر المبارك فضلًا عن القيام بحملات تعقيم وتطهير موسعة لجميع المنشآت العامة والمرافق الحيوية والشوارع والميادين كإجراء احترازى ووقائي على أن تتم هذه الحملات بصفة يومية.