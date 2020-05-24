الأرصاد: طقس ثاني أيام العيد لطيف على القاهرة ومحافظات الوجه البحري والعظمى بالعاصمة تسجل 28 درجة

في الأيام الأخيرة من شهر رمضان تعرضت مصر لموجة حارة شديدة تأثرت بها كافة محافظات الجمهورية، ولكن شهدت أمس السبت تحسناً كبيراً في حالة الطقس وتراجع واضح في درجات الحرارة، ويتابع الملايين في مصر حالة الطقس لأيام عيد الفطر المبارك، لذلك سوف نتابع معكم الآن في هذا المقال أخر المستجدات حول طقس ثاني أيام العيد.

طقس ثاني يوم العيد في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأثنين ثاني أيام عيد الفطر المبارك، استمرار انكسار الموجة الحارة وتراجع درجات الحرارة، حيث يسود طقس لطيف في ساعات النهار مائل للبرودة في الليل على القاهرة ومحافظات الوجه البحري مع نشاط للرياح وشبورة خفيفة في الصباح الباكر، بينما تشهد السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء طقس لطيف في النهار وسيكون مائل للبرودة في الليل، والرياح معتدلة تنشط غالباً.

كما ستشهد محافظات الصعيد طقس مائل للحرارة في النهار، مائل للبردة في الليل، والرياح معتدلة تنشط غالباً، ومن المتوقع أن تنشط الرياح على جنوب سيناء وتكون مثيرة الرمال والأتربة على معظم المناطق ويتسبب ذلك في اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأثنين ثاني أيام العيد في مصر

القاهرة العظمى 28 والصغرى 17 درجة.

الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة.

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مطروح العظمى 23 والصغرى 17 درجة.

سوهاج العظمى 31 والصغرى 21 درجة.

قناة العظمى 32 والصغرى 22 درجة.

أسوان العظمى 35 والصغرى 21 درجة.