شعبة الدواجن: أسعار الدواجن ستنخفض وتتراجع بشكل ملحوظ بعد العيد وستسجل 25 جنيها للكيلو

في الفترة الأخيرة من شهر رمضان شهدت أسعار الدواجن في كل محافظات مصر ارتفاع ملحوظ، مما أثر على حركة البيع والشراء، ولكن من المتوقع أن يبدأ الأمر في التحسن التدريجي ما بعد العيد، حيث أعلنت شعبة صناعة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، أن أسعار من المتوقع أن تنخفض وتتراجع بعد فترة العيد، وستتراوح قيمة التراجع ما بين 5 و7 جنيهات للكيلو، وسيشهد إقبالاً كبيراً في البيع حيث أن الدواجن تعتبر من الوجبات الرئيسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.

ومن جانبه أعلن سامح سيد رئيس شعبة صناع ة الدواجن بالغرفة التجارية أنه من المتوقع أن يشهد سوق الدواجن تراجع في كل الأنواع حيث يوجد أكثر من طريقة لبيع الدواجن وهي الدواجن الحية المباعة في محلات التجزئة وسيشهد هذا النوع تراجع بين 25 و30% من السعر الحالي، وسيسجل الكيلو بعد الانخفاض ما بين 23 و25 جنيها، بخلاف الدواجن المغلفة والمصنعة في مصر ومن المتوقع أن تتراجع أسعارها بين 42 و45 جنيها، إلى 34 و35 جنيها بنسبة 25% عن الأسعار في شهر رمضان، مشيراً إلى أن أسعار الدواجن المجمدة لن تشهد تراجعاً نظراً لأنها مرتبطة بالأسعار التي تم استيرادها.