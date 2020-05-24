أسعار الذهب اليوم الأحد 24/5/2020 في مصر أول أيام عيد الفطر المبارك

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك استقرار ملحوظ في الأسعار، حيث سجل الذهب أمس الوقفة أيضاً استقراراً بعد ارتفاع الذهب يوم الجمعة الماضية مسجلاً نحو 760 جنيها لعيار 21، ويعتبر هو أعلى سعر سجله الذهب، مما أثر على نسبة مبيعات الذهب في سوق الصاغة المصري.

أسعار الذهب اليوم في مصر

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 24 مايو 2020 استقراراً ملحوظاً بالتزامن مع استقرار سعر أوقية الذهب عالمياً، التي تعتبر المتحكم الرئيسي والأساسي في سعر الذهب، وجاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

سجل الذهب عيار 21 نحو 760 جنيها.

سجل الذهب عيار 18 نحو 651.40 جنيها.

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سجل الذهب عيار 24 نحو 868.55 جنيها.

سجل الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6080 جنيها.

سجل السعر العالمي لأوقية الذهب نحو 1736 دولار.

وقد تشهد أسعار الذهب في مصر بعض التفاوت الطفيف في سعر الأعيرة المختلفة في محافظات مصر، وهذا التفاوت يكون بين جنيها أو جنيهين لا غير.