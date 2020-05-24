بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مندوبين بمجلس الدولة ومعاونين للنيابة العامة والإدارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارات جمهورية بتعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من خريجي دفعة 2014، وتعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة. Advertisements كما شملت القرارات تعيين معاونين للنيابة العامة ، وتعيين معاونين للنيابة الإدارية. نشرت القرارات في الجريدة الرسمية.

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