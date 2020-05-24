شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى المنيرة يكشف تفاصيل وفاة طبيب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف شفيع، مدير مستشفى المنيرة، إن الطبيب وليد يحيى اخصائى النساء والتوليد الذى توفى بسبب فيروس كورونا لم تظهر عليه أعراض للفيروس واشتكى قبل وفاته بيومين من ضيق فى التنفس .

وتابع : تم توجيهه إلى مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر وتم إجراء التحاليل له وتطورت حالته وبعد ذلك توفى .

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 727 حالة جديدة امس ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.

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وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحى تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى امس هو 16513 حالة من ضمنهم 4628 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 735 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.