شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يتابع مع المحافظين جهود تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتابع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع المحافظين على مدار الساعة منذ صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، جهود الأجهزة المحلية والتنفيذية لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال أيام عيد الفطر المبارك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأجرى «شعراوي»، عدداً من الاتصالات مع المحافظين لمتابعة الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية، وكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع أي تجمعات للمواطنين من أبناء المحافظة أو من المحافظات المجاورة وكذا إيقاف وسائل النقل العام.

وقال وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية الأحد، إن المحافظين يتابعون منذ الصباح الباكر تطورات الوضع بكافة المناطق بالمحافظة وخاصة في المناطق التي كانت تشهد تجمعات كبيرة كل عام في أيام عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن هناك تعاون وتنسيق بين القيادات المحلية بالمحافظات ومديري الأمن والجهات المعنية الأخرى لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بكل حزم ومنع أي تكدسات أو تجمعات للمواطنين.

وأضاف «شعراوي»، أن هناك إغلاقاً كاملاً لكافة الحدائق والشواطئ والمتنزهات بالمحافظات، وقام عدد من المحافظين بجولات ميدانية لتفقد مختلف الشوارع ومتابعة التزام المواطنين بعدم التجمع خاصة في مناطق الكورنيش، مضيفا أنه تم توجيه القيادات المحلية من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية بالمرور على مدار اليوم في نطاق عملهم لمتابعة الموقف أولاً بأول ومنع أي تجمعات ورصد أي مخالفات للبناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأكد على ضرورة التعامل بكل حزم في تنفيذ كافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتاً إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع مع غرف عمليات بالمحافظات تطورات الوضع على مدار أيام العيد والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية في مجلس الوزراء في حالة أي طوارئ، كما تتلقى الوزارة الشكاوى الخاصة بعدم الالتزام بقرارات غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات على مبادرة «صوتك مسموع» من خلال الخط الساخن ( 15330) أو رقم الواتس آب (01150606783) أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/sotakmasmwo).

وأهاب وزير التنمية المحلية بالمواطنين في كافة المحافظات الإلتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء للحفاظ على سلامتهم وآمنهم والإحتفال بهذه المناسبة مع أسرهم في المنازل.

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ولفت «شعراوي» إلى أنه تلقى تقريراً من غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى استقرار الوضع في كافة المحافظات بشكل عام والتزام كافة المواطنين بقرارات مجلس الوزراء.