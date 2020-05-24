شكرا لقرائتكم خبر عن كسر بخط المياه الرئيسى يفسد فرحة الأهالي بالعيد في الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك في عدد من الشوارع والأحياء بمحافظة الجيزة في ساعة مبكرة من صباح يوم العيد، حيث استقبلت بعض المساجد عدد من المواطنين لأداء صلاة العيد، بعدد من محدود وفقاً لتعليمات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في هذا الشأن.

انتشرت قوات الأمن لغلق كورنيش النيل ومنع التجمعات، ولرفع أي سيارة تتواجد به، لمنع التجمعات، ومثلها الطرق المؤدية للمقابر والجبانات، لمنع الزيارة، فيما عدا استثناءات دفن الموتى.

وعلق سيد إبراهيم، أحد الأهالى بقوله:«لأول مرة يتم منعنا من زيارة المقابر التي اعتدنا التردد عليها عقب صلاة العيد، فلدينا مقابر في منطقة الهرم، مدفون بها جميع أفراد العائلة الراحلون عنا، لكني آراه قراراً صائبا في هذا التوقيت، لأن الأهل دائما عند المقابر كان يتم تجمعهم لتبادل التهاني بالعيد والترحم على الموتى، في تجمعات تسمح بالتقرب الشديد من بعضهم البعض».

كما انتشرت قوات الأمن لمنع إقامة أي ملاهى شعبية، من التي اعتاد الأهالي إقامتها في الشوارع الرئيسية، واكتفت محال تأجير الدراجات البخارية، والعجل على فتح أبوابها، والتي لاقت إقبالاً كبيرا من الأطفال والشباب.

وحتى الساعات الأولى من شروق شمس يوم العيد استمرت شكاوى الأهالي من انقطاع المياه في منطقة كفر طهرمس وفيصل، وقالت هبة حسين، أحد الأهالى :«أن انقطاع المياه استمر على مدار يومين، ولم يعد لديها مياه في شقتها، الأمر الذي أفسد عليهم فرحة العيد، نافية ما تردد عن بدء ضخ المياه بالتدريج.

الجدير بالذكر أن شركة المياه والصرف الصحي ظلت تعمل على إصلاح خط المياه الرئيسي بقطر ألف مم، التي تسبب في انقطاع المياه عن مناطق الهرم وفيص ومتفرعاتهم، وكفر طهرمس ومنشأة البكرى، والكوم الأحمر والمريوطية، نتيجة كسر مفاجئ حدث في الخط.

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وفي محاولة منها لاستقبال زبائنها خلال أيام العيد بادرت بعض محال البلاي استيشن والسايبر فتح أبوبها في ساعة مبكرة، خاصة مع إقبال الأطفال عليها، وهو ما تدصت له الوحدة المحلية بالغلق والمصادرة.