شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار خط مياه رئيسي في الدقهلية وتحويلات بطريق «المنصورة – دمياط» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انفجر خط مياه الشرب الرئيسي بطريق «المنصورة – مياط» الغربي من أمام مدينة شربين، اليوم، مما تسبب في توقف الحركة على الطريق وتحويله إلى جانب واحد وإغلاق الجانب الآخر.

وأصدر مركز ومدينة شربين، بيان، قال فيه: «وردت إشارة بوجود بانفجار هائل في خط مياه الشرب الرئيسي 600 بين شربين – طلخا تحت الكوبري العلوي بالطريق السريع، وعلى الفور تم استدعاء هيئة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، برئاسة المهندس صلاح البدوى، مدير عام منطقة شربين لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور عمرو عابدين، مدير مرفق مياه الشرب وقسم الإنارة، برئاسة المركز ووحده المطافئ، وتم فصل التيار الكهربائي مؤقتا وجاري الآن أعمال الصيانة وسحب المياه وتمهيد الطريق العام أمام حركة المرور».

انفجار خط مياه رئيس في الدقهلية

انتقل إلى مكان الواقعة طه أبوالعيش، نائب رئيس مركز شربين، والمهندس صلاح البدوي، مدير عام هيئة الصرف الصحي بشربين، وحضور العميد سامي الحديدي مأمور مركز شرطة شربين.

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في إصلاح الخط، لإعادة إطلاق المياه به من جديد، فيما تم تحويل الطريق إلى الشوارع الفرعية لحين الانتهاء من عملية الإصلاح.