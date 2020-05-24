شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «الأوقاف» على فيديو «اجري يا شيخ محمود» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الأوقاف إنه بخصوص ما نشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن ظهور أحد الأشخاص يهرول مرتديا الزي الأزهري بعد محاولته إقامة صلاة العيد بالمخالفة للتعليمات بجوار كوبري نبروه العلوي، أفادت مديرية أوقاف الدقهلية بأن هذا الشخص ليس له علاقه بالأوقاف لا إماما ولا خطيبا، وإنما بالتحري تبين أنه طالب في الصف الثالث الثانوي الأزهري واسمه محمود مجدي العشري وتم إخطار الجهات المعنية بذلك.

وشدد الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الاوقاف، على أنه تم نشر مفتشى الأوقاف بجميع المساجد والساحات على مستوى مديرية أوقاف الدقهلية لمتابعة التزام الجميع بمنع إقامة صلاة العيد.

وكان تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بالدقهلية، مقطع فيديو، يظهر شخص يرتدى زي أزهرى ويجري وخلفه عدد من المواطنين ويخرج من فيديو أصوات تقول «اجرى يا شيخ محمود».