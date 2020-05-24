شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يصادر سيارة نقل لحوم مخالفة خلال أول أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضبطت أجهزة حى الدقى بالجيزة، برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، سيارة تنتظر أعلى الرصيف المخصص للمشاة، وعليه رصد حي الدقي سيارة نقل لحوم أعلى الرصيف أمام بروتين السبكي، وتم التحفظ علي السيارة وإيداعها في مخازن الحي لاتخاذ اللازم قانونا.

وفي إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة و جهود حي الدقي وشرطة المرافق تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح وتعاون المواطنين التام في الالتزام الكامل بالتعليمات حفاظا علي الصحة العامة صوره من الحالة العامة لميادين حي الدقي وكورنيش النيل، حيث أكد رئيس الحى أنه لايوجد انتظار سيارات ولا مشاه ويتم المتابعة المستمرة علي مدار الساعة.

وفى السياق ذاته، تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم المتنزهات والحدائق و كورنيش النيل لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال أول أيام عيد الفطر المبارك والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين . شملت جوله محافظ الجيزة محيط حدائق الحيوان والأورمان وشوارع جامعة الدول العربية وسليمان اباظه والبطل أحمد عبد العزيز والنيل والتحرير والدقي والجامعة وفيصل والهرم والرماية والمنطقة الاثرية وهي المناطق التي كانت تشهد كثافات وإقبال من المواطنين والزائرين خلال الاعياد .

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وأشاد المحافظ خلال الجولة بتجاوب المواطنين واستجابتهم لقرارات الدولة التي تهدف الي الحفاظ على صحتهم مؤكدا انها دليل على وعي أهالي الجيزة وتقديرهم للظروف الحالية والازمة التي يمر بها الوطن.

كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع مختلف الجهات للمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية والمتنزهات والحدائق العامة .

وشدد المحافظ على مديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى وكافة الجهات المعنية بالالتزام بتفعيل غرف العمليات الفرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتعامل مع المشكلات الطارئة وحلها فوراً .