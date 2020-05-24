غرفة عمليات التموين: انتظام إنتاج الخبز المدعم فى أول أيام عيد الفطر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية آليات عمل المخابز على مستوى كافة المحافظات حيث أشار تقرير الغرفة الى انتظام عمل انتاج الخبز البلدى المدعم وتوزيه لأصحاب البطاقات التموينية فى أول أيام وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت حالة الطوارئ على مدار أيام عيد الفطر المبارك، وتوفير السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، مع تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية، كما كانت قبل شهر رمضان، وذلك لضمان توفير الخبز المدعم للمواطنين، إضافة إلى توفير الدقيق للمخابز وكذلك القمح بالنسبة للمطاحن مع التنبيه اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد . Advertisements

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