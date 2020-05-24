شكرا لقرائتكم خبر عن هبدو في العيد.. سيلفى مع بيجامة ونظريات الهبد الكوكبي والفشحطة الانشطارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل اكرم القصاص حلقات مستر هبدو وحلقة خاصة للعيد، ويناقش تفاصيل العيد مع كورونا، وآخر نظريات الولاحاجة في تفسير الوعى والجدل. ومناقشات نصف الشعب مع النصف الآخر بحثا عن مخترق الوعى، والمسئول عن افساد النظام العام. والأولانيين الذين يتهمون التانيين انهم غلطانين.

وخبراء الاشمئناط ونظرياتهم العميقة لتفسير مالا يفسر، من خلال جدل الزعلانين مع المشمأنطين. ويطرح مستر هبدو تفاصيل اخبار هواة الهبد الكوكبي واخبار المذنبات والمتشظيات التي سوف تهاجم الارض بمناسبة توقعات العصر الجليدي بعد اختفاء الشمس.

وعند مستر هبدو الخبر حول نظريات الاستراتيجية المثلثة في تربيع الدوائر، وأصحاب نظريات التحاليل بناء على أسماء رنانة لمراكز أبحاث وهمية ليمارسوا عملية نشر الرعب بناء على ولا حاجات الأشياء