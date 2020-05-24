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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل اكرم القصاص حلقات مستر هبدو وحلقة خاصة للعيد، ويناقش تفاصيل العيد مع كورونا، وآخر نظريات الولاحاجة في تفسير الوعى والجدل. ومناقشات نصف الشعب مع النصف الآخر بحثا عن مخترق الوعى، والمسئول عن افساد النظام العام. والأولانيين الذين يتهمون التانيين انهم غلطانين.
وخبراء الاشمئناط ونظرياتهم العميقة لتفسير مالا يفسر، من خلال جدل الزعلانين مع المشمأنطين. ويطرح مستر هبدو تفاصيل اخبار هواة الهبد الكوكبي واخبار المذنبات والمتشظيات التي سوف تهاجم الارض بمناسبة توقعات العصر الجليدي بعد اختفاء الشمس.
وعند مستر هبدو الخبر حول نظريات الاستراتيجية المثلثة في تربيع الدوائر، وأصحاب نظريات التحاليل بناء على أسماء رنانة لمراكز أبحاث وهمية ليمارسوا عملية نشر الرعب بناء على ولا حاجات الأشياء
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