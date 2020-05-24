غطس البحر فى العيد هيكلفك كتير! (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختلف عيد الفطر المبارك هذا العام عن الأعوام السابقة، و السبب هو انتشار فيروس كورونا الذى اتاخذت بسببه العديد من الدول إجراءات مشددة على الاحتفال به لتقليل الازدحام والاختلاط المتزايد الذى يحدث في الأعياد ، حيث قررت الحكومة غلق الشواطئ والمحالات التجارية والمطاعم، وذلك حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وشددت حظر التجول فى أيام العيد ليبدأ من 5 مساءً لـ 6 صباحا. Advertisements وللتعرف على باقى الإجراءات شاهد الفيديو التالى:

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