شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: يجب إنزال العقاب القانونى ضد الشخص المسيىء استخدام الزى الأزهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة ستتواصل مع قطاع المعاهد الأزهرية بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة، ضد الطالب الذى أساء استخدام الزى الأزهرى وحاول إقامة صلاة العيد بالقرب من كوبري نبروه بمحافظة الدقهلية.

وقال حسن في بيان اليوم:"بخصوص ما بدر من الطالب محمود مجدي العشري الطالب بالصف الثالث الثانوي الذي أساء استخدام الزي الأزهري اليوم، وتصرف بصورة تخالف القانون والقيم وما يجب أن يتحلى به من يرتدي هذا الزي من القيم والانضباط، فضلا عن أن يكون قدوة لغيره ، وذلك عندما حاول إقامة صلاة العيد بالقرب من كوبري نبروه بمحافظة الدقهلية ضاربا بكل توجيهات الأزهر والأوقاف والدولة المصرية في منع التجمعات عرض الحائط".

يذكر أنه تم تداول فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يشير إلى مطاردة الأمن لأحد الأشخاص حاول أن يقيم صلاة العيد داخل مدينة نبروة وجاء فى مقطع فيديو يظهر فيه احد الأشخاص يرتدي ملابس ازهرية ويحاول الفرار من أفراد الشرطة

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وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم، إنه بتتبع الفيديو والمنطقة التي تم تسجيله بها تبين أنها بعيدة المساجد، وأن "بطل الفيديو" طالب في الصف الثالث الثانوى الأزهرى يدعى "محمود.م.ا"، وتم إخطار الجهات المعنية للتأكد من صحة الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضحت الوزارة في وقت سابق أن قرار إلغاء إقامة صلاة عيد الفطر بالساحات، يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالحد من التجمعات، فيما تم السماح ببث صلاة عيد الفطر لمبارك من مسجد السيدة نفيسة، رضي الله عنها ، بحضور نحو 20 مصليا.

كما سمحت الوزارة للمساجد التي كانت تقام بها صلاة الجمعة، ببث تكبيرات العيد عبر مكبرات الصوت مع التأكيد على عدم تواجد أى شخص داخل المسجد سوى الإمام والعمال، وغلق المسجد غلقا تاما أثناء تكبيرات العيد، متابعة مديرى المديريات ومديرى الإدارات الفرعية ومفتشى المناطق لما يتم بثه عبر المساجد، وتدوین أى مخالفات تحدث، وإرسال التقرير لغرفة العمليات المشكلة برئاسة وكيل أول الوزارة رئيس القطاع الدينى.