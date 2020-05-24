شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. محافظ الجيزة يوبخ رئيس حى الدقى بسبب كشك مخالف على الرصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وبخ اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حى الدقى اللواء أحمد عبد الفتاح، بسبب كشك مأكولات مخالف متعدى على الرصيف وخط التنظيم، بالقرب من ميدان الدقى ، حيث وجه المحافظ برفع الكشك فورا ورفع أى مخالفات بالحى .

وانفعل محافظ الجيزة خلال جولة له بحى الدقى قائلا: المخالف يزال فورا ومتقولش مستأذنيش واللى ميلتزمش ومش مرخص يتشال فورا .

وتفقد المحافظ شارع سليمان اباظة بالدقى والبطل احمد عبد العزيز ووزارة الزراعة، وعدد من شوارع الحى لمتابعة تنفيذ إجراءات منع التجمعات فى العيد لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

واجرى محافظ الجيزة جولة ميدانية بعدة مناطق بالمحافظة وحديقة الحيوان وميدان النهضة، حيث راشد، برفع جميع المتاريس الحديدية من امام البنوك، وذلك لفتح الطرق وعدم التسبب فى توقف حركة المرور، قائلا: انا قولت مفيش صدادات امام البنوك .

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ووجه محافظ الجيزة، برفع العربات المتهالكة من الشوارع ، وذلك خلال جولته بحى الدقى وشوارع سليمان اباظة وأحمد عرابى ووزارة الزراعة، حيث وجه برفع عدد من السيارات المتهالكة الموجودة بشارع وزارة الزراعة .

واوضح محافظ الجيزة ل الخليج 365، أن اعداد الإصابات بمحافظة الجيزة مرتفعة، ولكن هناك اجراءات مشددة لإلزام المواطنين على البقاء فى المنازل وعدم الخروج، والإلتزام بالإجراءات التى اتخذتها الدولة للخروج بأقل عدد من الإصابات خلال العيد.

واكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انه نظرا لخروج المواطنين لزيارة القبور فى العيد مما ينتج عنه تجمعات قد تزيد من الإصابات بكورونا، تم منع التجمعات نهائيا بأى شكل من الأشكال خلال فترة العيد و غلق كافة الطرق المؤدية للمقابر والجبانات لمنع المواطنين من التجمع والزيارات خلال العيد مع استثناء حالات دفن الموتى، وذلك خلال الفترة من صباح يوم الأحد الموافق 24 مايو حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 29 مايو الحالي، وذلك منعًا للتجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.