شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الونش يحتفل مع أولاده بعيد الفطر مرتديا الجلابية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل محمود حمدى الونش، مدافع نادى الزمالك، بعيد الفطر المبارك، مع أولاده وأسرته فى مقر منزل العائلة بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وظهر الونش مرتديا الجلابية، ونشر الونش، عبر حسابه على انستجرام، صورا له مع أولاده وشقيقه، صحبها بتعليق: "عيد سعيد"، فيما هنـأه من خلال التعليقات على الصور، زميله فى النادى الحارس محمد عواد والنجم أحمد حسن كوكا.





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من ناحية أخرى، حرص محمود حمدى الونش مدافع نادى الزمالك، على مؤازرة القوات المسلحة المصرية، بصورة عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام، حيث ظهر الونش مرتدياً الزى الرسمى للجيش المصرى ومتلفحاً بعلم مصر، وعلق الونش على الصورة قائلاً"جيش مصر العظيم ..كأس العالم العسكري"، ويحرص الونش على خوض التدريبات المنزلية وفقاً لتعليمات الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للقلعة البيضاء، للحفاظ على لياقته البدنية فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث بات الغموض يسيطر على مصير الموسم الجاري، فى الوقت الذى توقفت فيه أكبر الدوريات العالمية بسبب كورونا.





ويعتبر الونش من القوام الأساسى للفريق الأبيض تحت قيادة الفرنسى كارتيرون، حيث شارك مدافع القلعة البيضاء فى 18 مباراة مع الزمالك منذ انطلاق الموسم الجاري.





ووضع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك سيناريوهات الاستعداد لعودة النشاط مرة اخرى عقب فترة التوقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا والذى ادى لتوقف التدريبات.



