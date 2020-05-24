شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: المواطنون بالمحافظات التزموا بقرار منع التجمعات فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، مع المحافظين على مدار الساعة منذ صباح اليوم جهود الأجهزة المحلية والتنفيذية لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال أيام عيد الفطر المبارك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأجرى شعراوى، عددًا من الاتصالات مع المحافظين لمتابعة الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية، وكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع أى تجمعات للمواطنين من أبناء المحافظة أو من المحافظات المجاورة وكذا إيقاف وسائل النقل العام .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المحافظين يتابعون منذ الصباح الباكر تطورات الوضع بكافة المناطق بالمحافظة وخاصة فى المناطق التى كانت تشهد تجمعات كبيرة كل عام فى أيام عيد الفطر المبارك ، مشيراً إلى أن هناك تعاون وتنسيق بين القيادات المحلية بالمحافظات ومديرى الأمن والجهات المعنية الأخرى لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بكل حزم ومنع أى تكدسات أو تجمعات للمواطنين .

وأضاف شعراوى أن هناك إغلاقاً كاملاً لكافة الحدائق والشواطئ والمتنزهات بالمحافظات وقام عدد من المحافظين بجولات ميدانية لتفقد مختلف الشوارع ومتابعة التزام المواطنين بعدم التجمع خاصة فى مناطق الكورنيش، مضيفا أنه تم توجيه القيادات المحلية من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية بالمرور على مدار اليوم فى نطاق عملهم لمتابعة الموقف أولاً بأول ومنع اى تجمعات ورصد أى مخالفات للبناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد شعراوى على ضرورة التعامل بكل حزم فى تنفيذ كافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا ، لافتاً الى أن غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة تتابع مع غرف عمليات بالمحافظات تطورات الوضع على مدار أيام العيد والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية فى مجلس الوزراء فى حالة اى طوارئ، كما تتلقى الوزارة الشكاوى الخاصة بعدم الالتزام بقرارات غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات على مبادرة " صوتك مسموع " من خلال الخط الساخن ( 15330) أو رقم الواتس آب )01150606783 (أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo).

وأهاب وزير التنمية المحلية بالمواطنين فى كافة المحافظات الالتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء للحفاظ على سلامتهم وآمنهم والاحتفال بهذه المناسبة مع أسرهم فى المنازل، مشيرا إلى أنه تلقى تقريراً من غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى استقرار الوضع فى كافة المحافظات بشكل عام والتزام كافة المواطنين بقرارات مجلس الوزراء .



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