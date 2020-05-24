شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالجزائر ينقل تهنئة الرئيس السيسى لأبناء الجالية بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أبناء الجالية المصرية بالجزائر بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقال السفير مشرفة، اليوم الأحد، إن الرئيس السيسى بعث برقية تهنئة لأبناء الجالية المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة عيد الفطر المبارك، قال فيها "أبعث إليكم بأصدق التهانى وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد عليكم هذه المناسبة الطيبة بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من الخير والرخاء".

وأكد السفير مشرفة، أن السفارة المصرية تنتهز هذه المناسبة لتعرب عن خالص التهانى لأبناء الجالية المصرية بالجزائر بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن السفارة تتابع أحوال الجالية المصرية فى كافة الولايات الجزائرية فى ظل أزمة فيروس كورونا وتحرص على التواصل معهم سواء عبر الهاتف أو عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعى .