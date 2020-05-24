وزير الأوقاف: مصر الشامخة صمام أمان لأمتها العربية والمنطقة والسلام العالمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ضرورة أن يفتخر كل مصري بوطنه وأرضه وأنها تظل شامخة على مر العصور قائلاً: "مصر الشامخة صمام أمان لأمتها العربية والمنطقة والسلام العالمى".
وقال جمعة في خاطرة سابقة له:"ما من حق إلا ويقابله واجب فهناك الحقوق المتبادلة بين الآباء والأبناء وهناك الحقوق المتبادلة بين الأزواج وهناك الحقوق المتبادلة بين العمال وأصحاب العمل وهناك الحقوق المتبادلة بين الوطن والمواطن".
وتابع جمعة:"وللوطن على أبناءه حقوق وفى هذا يقول شوقى:"وللأوطان فى دم كل حر.. يد سلفت ودين مستحق"، ويقول:"
بَني مِصرٍ مَكانُكُمو تَهَيّا
فَهَيّا مَهِّدوا لِلمُلكِ هَيّا
خُذوا شَمسَ النَهارِ لَهُ حُلِيّاً
أَلَم تَكُ تاجَ أَوَّلِكُم مَلِيّا
لَنا وَطَنٌ بِأَنفُسِنا نَقيهِ
وَبِالدُنيا العَريضَةِ نَفتَديهِ
إِذا ما سالَتِ الأَرواحُ فيهِ
بَذَلناها كَأَن لَم نُعطِ شَيّا
نقوم على الحماية ما حيينا ونعهد بالتمام إلى بنينا
وفيك نَموتُ ـ مِصْرُ ـ كما حَيينا
ويبقى وجهكِ المفديُّ حيَّا
واختتم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قائلاً:"مصر التي نفتديها بأنفسنا ونؤكد أن واجب الوقت أن نقف صفا واحدا خلف قيادتنا السياسية وخلف جيشنا وخلف شرطتنا وخلف مؤسساتنا الوطنية، مؤكدين أن حماية الوطن جزء من صميم عقيدتنا".
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