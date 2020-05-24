وزير الأوقاف: مصر الشامخة صمام أمان لأمتها العربية والمنطقة والسلام العالمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ضرورة أن يفتخر كل مصري بوطنه وأرضه وأنها تظل شامخة على مر العصور قائلاً: "مصر الشامخة صمام أمان لأمتها العربية والمنطقة والسلام العالمى".

وقال جمعة في خاطرة سابقة له:"ما من حق إلا ويقابله واجب فهناك الحقوق المتبادلة بين الآباء والأبناء وهناك الحقوق المتبادلة بين الأزواج وهناك الحقوق المتبادلة بين العمال وأصحاب العمل وهناك الحقوق المتبادلة بين الوطن والمواطن".

وتابع جمعة:"وللوطن على أبناءه حقوق وفى هذا يقول شوقى:"وللأوطان فى دم كل حر.. يد سلفت ودين مستحق"، ويقول:"

بَني مِصرٍ مَكانُكُمو تَهَيّا

فَهَيّا مَهِّدوا لِلمُلكِ هَيّا

خُذوا شَمسَ النَهارِ لَهُ حُلِيّاً

أَلَم تَكُ تاجَ أَوَّلِكُم مَلِيّا

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لَنا وَطَنٌ بِأَنفُسِنا نَقيهِ

وَبِالدُنيا العَريضَةِ نَفتَديهِ

إِذا ما سالَتِ الأَرواحُ فيهِ

بَذَلناها كَأَن لَم نُعطِ شَيّا

نقوم على الحماية ما حيينا ونعهد بالتمام إلى بنينا

وفيك نَموتُ ـ مِصْرُ ـ كما حَيينا

ويبقى وجهكِ المفديُّ حيَّا

واختتم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قائلاً:"مصر التي نفتديها بأنفسنا ونؤكد أن واجب الوقت أن نقف صفا واحدا خلف قيادتنا السياسية وخلف جيشنا وخلف شرطتنا وخلف مؤسساتنا الوطنية، مؤكدين أن حماية الوطن جزء من صميم عقيدتنا".