شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية بالقاهرة يهنئ الرئيس السيسى وخادم الحرمين وولى العهد بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ سفير خادم الحرمين الشريفين فى القاهرة أسامة نقلى، الرئيس عبد الفتاح السيسى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على البلدين الشقيقين مصر والسعودية، الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.

وكتب نقلى، عبر حسابه على تويتر: "باسمى ونيابة عن منسوبى سفارة المملكة العربية السعودية فى مصر، أرفع أسمى آيات التهانى والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد الأمين، يحفظهما الله، والمواطنين السعوديين الكرام بـعيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات".





وأضاف السفير السعودى: "كما يسرنى أن أرفع أخلص التهانى وأطيب الأمنيات لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وحكومة وشعب مصر، بعيد الفطر 2020، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على البلدين الشقيقين الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار".

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من ناحية أخرى، ردد أكثر من 90 ألف مسجد بالمملكة العربية السعودية اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك، تكبيرات العيد، رغم غلق المساجد مؤقتا فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تعمل بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بسبب جائحة كورونا مواكبة لجهود الدولة فى هذا الصدد.

وبادر مؤذنو المساجد والجوامع فى المملكة برفع التكبيرات من بعد صلاة الفجر مباشرة وحتى دخول وقت صلاة العيد.

وأعلنت "رئاسة شؤون الحرمين" في تغريده على تويتر، "إقامة صلاة عيد الفطر في الحرمين الشريفين، مع إيقاف حضور المصلين".

بدوره أعلن مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس أن المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، المغلق منذ نحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا، لن يُعاد فتحه أمام المصلّين إلا بعد عيد الفطر.

أعلنت الرئاسة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، عن بث خطبة صلاة عيد الفطر من الحرمين الشريفين عبر منصة (منارة الحرمين) بعدة لغات وهى (الإنجليزية، والفرنسية، والاوردية، والمالاوي، والفارسية).