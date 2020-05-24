شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المفرج عنهم بعفو رئاسى: شكرا للرئيس منحنا فرصة جديدة بالحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى إن الرئيس عبد الفتاح السيسى منحهم فرصة جديدة للحياة بالعفو عنهم وخروجهم من السجن مقدمين الشكر له.

و"بمسافات آمنة وكمامات وقفزات"، ودع 5532 نزيلا السجون، بعفو رئاسى بمناسبة عيد الفطر المبارك، بفرحة عارمة وابتسامة ارتسمت على الوجوه، ومع نسمات الصباح، بدأ النزلاء الحاصلون على قرار العفو الاستعداد للرحيل، وودعوا زملائهم، وألقوا النظرات الأخيرة على عنابرهم، آمالين في عدم العودة إليها مرة أخرى، بعدما كُتب لهم مغادرتها بعفو رئاسي، متشوقين لرؤية ذويهم وقضاء عيد الفطر المبارك مع.

وبعدها، توجه السجناء المفرج عنهم، لأماكن الاستراحة المخصصة لهم، يرتدون الكمامات والقفازات ويتركون مسافات آمنة، وفقاً لقواعد السلامة التي دأب قطاع السجون على تطبيقها حرصاً على صحة النزلاء.

المشهد لم يخلو من السجينات اللاتي اتشحن بالملابس البيضاء، حيث انسالت دموع الفرح، وأطلقت الزغاريد ابتهاجاً بالعفو، وأملاً في قضاء العيد مع الأسرة والأحباب.

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وما أن أطلق مسئولو السجن العنان للمفرج عنهم بالتحرك نحو "طفطف السجون" الذي يصحبهم للبوابة الرئيسية لسجون طرة، حتى رفع المفرج عنهم أكفهم للسماء مقدمين الشكر لله، آملين في عدم العودة لخلف الأسوار مرة أخرى، بعدما تعلموا الدرس واستفادوا من أخطائهم، مؤكدين على حسن الرعاية التي تلقوها طوال مدة وجودهم بالسجون.

وأفرج قطاع السجون عن 5532 من نزلاء السجون تنفيذاً لقراري رئيس الجمهورية رقمي "231 – 232" لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2020..

وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 5532 نزيل، ويأتي ذلك استمراراً لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.