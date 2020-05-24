شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلن تسجيل 164 وفاة جديدة بكورونا والحصيلة تقترب من 37 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى بريطانيا اليوم الاحد، تسجيل 164 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليقترب عدد الوفيات من 37 ألفا، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز.

فى غضون ذلك، قال وزير النقل البريطانى جرانت شابس اليوم الأحد، إن الحكومة البريطانية تعتزم الالتزام بخطة إعادة فتح المدارس الابتدائية لبعض التلاميذ ابتداء من الأول من يونيو.

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وأضاف لشبكة سكاى نيوز "هذه نيّتنا بالتأكيد". وتواجه الحكومة معارضة للخطة من قبل بعض المعلمين والنقابات العمالية.

وكان قد قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "إذا كان لديك أعراض فيروس كورونا المستجد، فيجب عليك عزل نفسك وإجراء الاختبار".