جمع المواطنين لأداء صلاة العيد.. ضبط صاحب فراشة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد الصاوي: تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط صاحب فراشة وشخص آخر؛ بتهمة مخالفة قرار الحظر. كشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن صاحب فراشة وشخص آخر بعزبة عبدالحميد نصر بمركز أوسيم بالجيزة؛ لقيامهما بتجميع المواطنين لأداء صلاة العيد بالطريق العام بالمخالفة لقرار الحظر. تم ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، تولت النيابة التحقيق.

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