بقيمة 39 مليون جنيه.. شرطة الكهرباء تضبط 72 ألف قضية سرقة تيار في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عدة حملات أمنية وانضباطية مُكبرة، لضبط حالات سرقة التيار الكهربائي المختلفة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، خلال أسبوع، عن ضبط 72 ألف و147 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها 39 مليون و502 ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها.