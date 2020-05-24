مصابان في مشاجرة بالسلاح الأبيض بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أصيب شخصان بجروح وكدمات بالجسم؛ إثر نشوب مشاجرة بين طرفين بمنطقة الوراق. تلقى مشرف غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بشارع ٦ أكتوبر بدائرة مركز الوراق. التحريات الأولية أفادت بوقوع مشادة كلامية بين طرفين تطورت إلى مشاجرة استعان كل طرف بأنصاره، وتبادلا التراشق بالزجاج والاعتداء بواسطة أسلحة بيضاء. أسفرت المشاجرة عن إصابة شخصين نقلا إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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