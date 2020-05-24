ضبط الأول ومطاردة الثاني.. تطورات اعتداء شقيقين على صاحب مكتبة بالجيزة بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

في أقل من ٤٨ ساعة، تمكن ضباط مباحث الجيزة من ضبط أحد المتهمين بالاعتداء على صاحب مكتبة بالضرب بزعم تخوفهما من تسبب الضحية في إصابتهما بفيروس "كورونا" بعد نقل والده إلى مستشفى العزل منذ ٢٠ يوما.

وتطارد مأمورية من وحدة مباحث الجيزة شقيق المتهم الأول الهارب، وتبين أنه صادر ضده ١٢ قضية متنوعة.

الثانية عشرة منتصف ظهر أول أمس الجمعة، توجه "محمد" زوجته إلى محل عمله بمكتبة في منطقة ساقية مكي بالجيزة، بعد 20 يوما قضاها الزوجان في فترة عزل بالمنزل بعد إصابة والد محمد بفيروس "كورونا"، دون أن يدري بخلدهما ما ستؤول إليه الأمور.

منذ اللحظة الأولى التي وطأت قدما الزوجين الحي الشعبي، لاحقتهما نظرات الأهالي الثاقبة، بعد تداول البعض خبر إصابة صاحب المكتبة بالفيروس وإيداعه أحد مستشفيات العزل.

انهمك صاحب الـ26 سنة وزوجته في تنظيف المكتبة - التي يتوارثها أفراد العائلة على مدار 40 سنة- بسبب طول فترة غلقها مع إصاب الحاج عمرو، وذلك أملا في الاستفادة من موسم عيد الفطر المبارك.

نحو 4 ساعات لم يجد خلالها الزوجان معاملة طيبة من أهالي الحي، حتى إن البعض بادر بالحديث "لا لا مش النهارده.. الفلوس اللي ليك هتاخدها بعدين" -في إشارة إلى الديون المستحقة له- إلا أنهما حافظا على هدوئهما تجنبا للمشكلات في أول أيام العودة للعمل حتى وقع ما لم يكن في الحسبان.

الرابعة عصرا، واصل "محمد" عملية فرش البضاعة خاصة ألعاب الأطفال حتى تنامى إلى مسامعه نداء جارته التي تقطن بالطابق الأول المواجهة للمكتبة "يا محمد إنت بتفتح إزاي؟".

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اقترب الشاب العشريني من السيدة التي تربطها صداقة بوالدته ففوجئ بها "متجيش.. من بعيد هتجيب لي المرض". لم يستوعب صاحب الوجه البشوش كلمات الجارة فاقترب منها لتحدثه بنبرة حادة "أبوك عنده كورونا وأختك وانت ومراتك بتتعاملوا معاهم" لتطلق صرخات متتالية "إلحقونا يا ناس".

عاد "محمد" إلى المكتبة فباغته أحد أشقاء الجارة بزجاجة على رأسه من الخلف، وشقيقه الثاني بـ"لمبة نيون" من الأمام، سقط على إثرها الشاب على الأرض فاقدا للوعي.

"معرفتش إعمل ايه.. جريت على درج الفلوس علشان متتسرقش".. تروي الزوجة تفاصيل تلك اللحظات لكنها فوجئت "الفلوس كلها في جيب محمد ووقعت على الأرض، الناس خدتها" موضحة أنها أعادت البضاعة إلى داخل المكتبة خوفا من سرقتها.

انطلق الزوجان إلى قسم شرطة الجيزة، وحررا محضرا حمل رقم 7859 لسنة 2020 بعد تحويل المصاب إلى مستشفى أم المصريين وإعداد تقرير طبي بحالته، وأخبرهما رئيس المباحث بأن مأمورية ستلقي القبض على المشكو في حقهما "أحمد. م. ع" وشقيقه "إسلام".

بنبرة حزينة تشكو الزوجة حال البيت "بقالنا 20 يوم مشوفناش الشارع علشان منسببش ضرر لحد.. مفيش جنيه في البيت وده موسم" مضيفة أنه رغم سلبية نتيجة التحليل الخاضة بها وزوجها إلا أنهما التزما تعليمات خط وزارة الصحة الساخن 105 بالعزل المنزلي 14 يوما.

وعن حالة زوجها "الضرب أثر عليه وعلى تركيزه.. ورجله وارمة المفروض نروح للدكتور النهارده" مشيرة إلى أنهما يقيمان بشقة في حي العمرانية بالطابق السادس ولا تقوى على مساعدة زوجها في النزول في انتظار مساعدة إخوته.

تحذيرات وتهديدات تلقاها "محمد" حال عودته لفتح المكتبة مجددا موضحا في تصريحات مقتضبة "يعني اتبهدلت والإيراد اتسرق ومش عارف افتح أكل عيشي.. هصرف على بيتي منين؟".