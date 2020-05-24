ضبط 6 آلاف شخص خالفوا حظر التجول في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها، لضبط المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا". وتمكنت الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة، من ضبط (6069 شخص مخالف لقرار حظر المواطنين، و3007 سيارة مخالفة). كما ضبطت الحملات (134 دراجة نارية مخالفة، و216 مركبة "توك توك" مخالفة). تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها.

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