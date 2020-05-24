​مذيعات "إكسترا نيوز" ترتدين "تي شيرتات" تحمل صور شهداء ملحمة البرث (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - ارتدت مذيعات قناة إكسترا نيوز، اليوم الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك، "تي شيرتات" تحمل صور شهداء ملحمة "البرث"، أثناء تقديمهن الجولات الإخبارية المتنوعة.

يذكر أن قرية البرث في شمال سيناء، شهدت يوم الجمعة الموافق 7 يوليو عام 2017، استهداف مجموعات إرهابية لكمين البرث، الذي كان يرتكز فيه جنود الكتيبة 103 صاعقة، بقيادة الشهيد أحمد منسي، حيث نشر المتحدث العسكري وقتها بيانًا يؤكد فيه إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية، على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، وأسفر عن مقتل أكثر من 40 تكفيريًا، وتدمير 6 عربات.

وشهداء "ملحمة البرث" هم: البطل عقيد أركان حرب "أحمد صابر محمد على منسي"، والبطل نقيب "أحمد عمر الشبراوي"، والبطل ملازم أول "أحمد محمد محمود حسنين"، والبطل عريف "محمد السيد إسماعيل رمضان"، والبطل جندي "محمود رجب السيد فتاح"، البطل جندي "محمد صلاح الدين جاد عرفات"، والبطل جندي "علي علي علي السيد إبراهيم"، والبطل جندي "محمد عزت إبراهيم إبراهيم"، والبطل جندي "مؤمن رزق أبو اليزيد"، والبطل جندي "فراج محمد محمود أحمد"، والبطل سائق "عماد أمير رشدي يعقوب"، والبطل جندي "محمد محمود محسن"، البطل جندي "أحمد محمد علي نجم"، البطل جندي "علي حسن محمد الطوخي"، والبطل جندي "محمود صبري محمد"، ومن قوات المدفعية البطل النقيب "محمد صلاح محمد"، بالإضافة للشهيد البطل ملازم أول "خالد محمد كمال المغربي"، والبطل جندي "محمد محمود فرج"، و"أحمد العربي مصطفى"، والبطل مندوب مدني "صبري".