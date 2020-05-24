الجيش الأبيض.. كليب جديد تحية من "الثقافة" لأبطال الطواقم الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أصدرت وزارة الثقافة، اليوم الأحد، كليب غنائى جديد، تقدم خلاله تحية إعزاز للطواقم الطبية في مختلف ربوع مصر؛ تقديرًا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ويعبر عن مشاعر الامتنان العامة تجاههم.
وذكرت وزارة الثقافة، في بيان اليوم، أن الكليب بعنوان "الجيش الأبيض" ومن إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، أداء كورال مركز تنمية المواهب ببورسعيد التابع للإدارة العامة للمواهب بالإدارة المركزية للشئون الثقافية، كلمات عبده الزراع، ألحان بدوي عبد الدايم، توزیع محمد نصر، إخراج محمد ربيع.
ويضم لمحات ومشاهد من العمل المتواصل للفرق الطبية لعلاج المصابين بالفيروس المستجد .
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