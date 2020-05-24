أخبار مصر | أول تعليق من "الأوقاف" بشأن الطالب الذي أساء لاستخدام الزي الأزهري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من "الأوقاف" بشأن الطالب الذي أساء لاستخدام الزي الأزهري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة ستتواصل مع قطاع المعاهد الأزهرية بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص ما بدر من الطالب محمود مجدي العشري الطالب بالصف الثالث الثانوي الذي أساء استخدام الزي الأزهري اليوم، وتصرف بصورة تخالف القانون والقيم وما يجب أن يتحلى به من يرتدي هذا الزي من القيم والانضباط، فضلا عن أن يكون قدوة لغيره، وذلك عندما حاول إقامة صلاة العيد بالقرب من كوبري نبروه بمحافظة الدقهلية ضاربا بكل توجيهات الأزهر والأوقاف والدولة المصرية في منع التجمعات عرض الحائط.

وأوضحت مديرية أوقاف الدقهلية أنه بخصوص ما نشر علي بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن ظهور أحد الأشخاص يهرول مرتديا الزي الأزهري بعد محاولته إقامة صلاة العيد بالمخالفة للتعليمات بجوار كوبري نبروه العلوي تفيد المديرية بأن هذا الشخص ليس له علاقه بالأوقاف لا اماما ولاخطيبا وانما بالتحري تبين انه طالب في الصف الثالث الثانوي الأزهري واسمه محمود مجدي العشري وتم إخطار الجهات المعنيه بذلك.

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وتبادل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، التهنئةَ بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وخلال الاتصال الهاتفي، أعرب الإمام الأكبر شيخ الأزهر عن تقديره لدور جلالة الملك حمد في نشر قيم التعايش والسلام، ودعم مبادرات الأخوة الإنسانية، وجهود جلالته في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، سائلًا المولى- عز وجل- أن يُعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين ملكًا وحكومةً وشعبًا، والأمتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.

من جانبه، أكَّد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عن تقدير مملكة البحرين للأزهر الشريف وشيخه الإمام الأكبر، مشيدًا بالجهود التي يقودها شيخ الأزهر الشريف في نشر التسامح والأخوة ومواجهة الفكر المتطرف ونشر الوسطية والاعتدال، داعيًا المولى- عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على المسلمين والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.