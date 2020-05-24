شكرا لقرائتكم خبر عن صورة لـ«صلاة العيد في عرب أبوذكري».. ورئيس مدينة قويسنا يوضح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال خالد النمر، رئيس مدينة قويسنا بالمنوفية، إن الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام الأهالي بقرية عرب أبوذكري بعمل ساحة لصلاة العيد وتأدية الصلاة بها، قديمة من السنوات الماضية.
وأضاف «النمر» أن فرق من مجلس المدينة بالتعاون مع قوات الشرطة ورؤساء الوحدات المحلية قامت بجولات في كافة قرى المركز لتفقد تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد مرض كورونا من غلق محلات ومنع التجمعات والالتزام بعدم الخروج من المنزل بالإضافة إلى حملات بالمواقف المختلفة للتأكد من خلوها من السيارات ولم يتم رصد أي مخالفة سوى غلق محل لألعاب الكمبيوتر (سايبر) بالمدينة وتم تحرير محضر ضده لخرق الحظر.
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