شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الاسماعيلية يكرم إبراهيم عميرة أحد أبطال واقعة «كمين البرث» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على تكريم إبن الإسماعيلية، البطل إبراهيم فتحي محمد إبراهيم عميرة وشهرتة «إبراهيم عميرة»، أحد الجنود البواسل الناجين من وقعة الحادث الإرهابي الغاشم الذي تعرض له كمين البرث عام 2017.

ويعتبر «عميرة»، أحد أبطال الكتيبة 103 بقيادة الشهيد البطل الراحل أحمد منسي بشمال سيناء، ونجح في قتل عدد كبير من التكفريين والإرهابيين في معركة كمين ألبرث، بعد تعرضه لإطلاق نار في قدمه وتعرضه للإصابة، وعودته للخدمة بعد تماثله للشفاء ليكمل فترة تجنيده وخدمته العسكرية.

وكان محافظ الإسماعيلية قد استقبل إبراهيم عميرة بمكتبه في أول أيام عيد الفطر المبارك في حضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ وفتحي محمد أبراهيم عميرة والد البطل.

ويبلغ إبراهيم عميرة، من العمر22 عاما، وهو من أبناء قرية أم عزام التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، وحاصل على دبلوم تجارة، وأنهى خدمته العسكرية في 1 سبتمبر 2018 .

وقد وعد محافظ الإسماعيلية بتوفير فرصة عمل للبطل وتخصيص وحدة سكنية له من مشروعات الإسكان.

وقد جسد شخصية المجند البطل «إبراهيم عميرة»، في مسلسل «الاختيار» الفنان الشاب هادي خفاجة، وكان زملاؤه ينادونه «يا عميرة هات الذخيرة».

Advertisements

جاءت استجابة محافظ الإسماعيلية، بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بعد أن رصدت على وسائل التواصل الاجتماعي طلب توفير فرصة عمل للبطل.

محافظ الإسماعيلية يكرم البطل إبراهيم عميرة أحد أبطال واقعة استشهاد المقدم أحمد منسى الناجين من الحادث الأرهابى فى الاعتداء على كمين البرث

محافظ الإسماعيلية يكرم البطل إبراهيم عميرة أحد أبطال واقعة استشهاد المقدم أحمد منسى الناجين من الحادث الأرهابى فى الاعتداء على كمين البرث

محافظ الإسماعيلية يكرم البطل إبراهيم عميرة أحد أبطال واقعة استشهاد المقدم أحمد منسى الناجين من الحادث الأرهابى فى الاعتداء على كمين البرث