شكرا لقرائتكم خبر عن كعك وبسكويت وهدايا في «عزل تمي الأمديد» بالدقهلية احتفالاً بعيد الفطر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت قيادات مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم، الفرق الطبية بمستشفى العزل بتمي الأمديد، فرحة عيد الفطر المبارك بالكحك والبسكويت وتوزيع الهدايا وسط فرحة عارمة من المتواجدين.

وأصدرت مديرية الصحة بالدقهلية بيانا أكدت فيه أن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، توجه، اليوم، يرافقه قيادات مديرية الصحة بالدقهلية، لمستشفى العزل بتمي الأمديد لقضاء أول يوم العيد وسط الفريق الطبي.

وذكر البيان أن الزيارة للاطمئنان على الفريق الطبي وعلى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وتقديم التهنئة للفريق الطبي بعيد الفطر وبتوزيع الهدايا والكحك والبسكوت وسط فرحة عارمة من جميع المتواجدين.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بالفريق الطبي بالمستشفى وأبلغهم تحيات وشكر الدكتورة هاله زايد، وزيرة الصحة على مجهوداتهم وتضحياتهم.

الفرق الطبية بمستشفي العزل توزع الكعك والبسكويت والهدايا علي المتواجدين

الفرق الطبية بمستشفي العزل توزع الكعك والبسكويت والهدايا علي المتواجدين

الفرق الطبية بمستشفي العزل توزع الكعك والبسكويت والهدايا علي المتواجدين